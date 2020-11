Dupla é detida com drogas e simulacro no Gama

PUBLICIDADE

Policiais militares do BPCães apreenderam porções de maconha e um simulacro com dois suspeitos na quadra 04 do Setor Oeste do Gama. A equipe da PMDF foi acionada para averiguar uma denúncia de tráfico, às 18h desta quinta-feira (19).

Após a abordagem, os policiais encontraram um simulacro de arma de fogo e três porções de maconha com a ajuda do cão policial. A dupla foi encaminhada para a 20ª DP, onde foram autuados por uso e porte de entorpecente.

As informações são da PMDF