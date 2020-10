Dom Paulo Cezar Costa é escolhido por papa Francisco para assumir arquidiocese de Brasília

PUBLICIDADE

O papa Francisco escolheu Dom Paulo Cezar Costa para ser o novo arcebispo de Brasília. Ele deve assumir a arquidiocese em dezembro de 2020. O cargo estava sendo ocupado de forma interina por Dom José Aparecido, administrador da arquidiocese. Em março deste ano, Dom Sérgio da Rocha, último arcebispo da capital, foi transferido para a arquidiocese de Salvador-BA.

Dom Paulo Cezar divulgou a notícia de sua posse através de uma carta. O religioso afirma que acolheu o pedido do papa com “filial obediência, comunhão e gratidão”. “Entro na vida desta Igreja Particular com muito respeito pela sua caminhada, pelo trabalho dos meus predecessores, principalmente o Cardeal Sérgio da Rocha, que doou a vida por vários anos nesta Igreja. Vou com a disposição de vos conhecer, amar e doar o melhor de minhas forças”, escreveu.

O novo arcebispo também manifestou o desejo de estabelecer um diálogo com os Poderes da República e com a sociedade e disse estar em comunhão com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

“A cultura do diálogo nos ajudará a continuarmos a construir uma sociedade mais humanizada, mais à altura da grandeza da dignidade humana”, comentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dom Paulo Cezar tem 53 anos e é natural de Valença, no Rio de Janeiro. Ele gerenciou, com a ajuda de outros religiosos, a Jornada Mundial da Juventude de 2013. Na ocasião, Dom Paulo Cezar conviveu com o papa Francisco como bispo-auxiliar na cidade. Além disso, o religioso já atuou como professor da Pontifícia Universidade Católica (PUC-RJ).

Em 2016, ele se tornou bispo de São Carlos-SP, quando administrou cerca de 120 paróquias, com 149 padres e aproximadamente 1 milhão de fiéis.