Dois espetáculos finalizam a Semana Cultural dos Centros de Juventude

A Semana Cultural dos Centros de Juventude do DF – CASULO é uma vitrine para que os alunos mostrem seus trabalhos e coloquem em prática as atividades elaboradas em sala durante os módulos. A semana foi idealizada e organizada pelo professor Adilson Diaz junto aos jovens e à Coordenação dos Centros de Juventude.

Hoje, último dia da Semana, os alunos do Módulo III das Oficinas de Teatro fazem suas apresentações que podem ser acompanhadas pelo youtube. A temática foi definida após debates e estudos e, a partir desse ponto, cada integrante voltou seu olhar para seu cotidiano e trouxe seu material, em vídeo, para dialogar e tecer o projeto final.

São duas apresentações: “Gênesis”, onde 15 personagens estão envolvidos na mesma narrativa em um projeto voltado para o cinema por meio de pesquisa sobre filmes que tivessem a mesma estrutura e “Manifesto”, em que os alunos mergulharam em obras pré-selecionadas como um pontapé provocador.

Sinopses

Gênesis

Se você tivesse a escolha de confiar suas memórias a uma inteligência artificial, mas se concedesse a essa máquina a permissão para encontrar todos seus rastros virtuais e conexões infinitas ramificadas por essa complexa teia, podendo acessá-las quando quisesse, sem restrições, você faria dessa máquina a sua melhor companhia? Gênesis é um projeto piloto que apresenta um sistema rizomático, no qual quinze personagens se encontram num apocalipse pessoal, que se iniciam, indiretamente, a partir do encontro entre Yang (um escritor falido) e Jin (uma inteligência artificial). Até onde vai a relação entre máquina e humanidade?

Manifesto

Manifesto é um experimento cênico e audiovisual proposto, pelo Coletivo Artístico de CeinCena, em tempos de pandêmicos, que tem exigido de todos criatividade e disciplina. A produção nasce a partir das leituras de obras teatrais, do olhar para o cotidiano de cada integrante e da inquietação geradas no Coletivo. Essas inquietações levaram o grupo a dialogar e se posicionar diante das perversidades regulamentares, do massacram que as mulheres passam, da violência a qual elas são acometidas em nosso país, ainda, e de formas análogas também estão presentes nas obras estudadas. Manifesto é um grito de basta, que o coletivo construiu a partir de textos autorais e adaptados. É necessário dar fim a desordem sistêmica que vivemos. O silêncio não é uma opção.

Serviço:

CASULO – Semana Cultural do CJ

Data: 18/12

Horário: 15h e 20h

Evento online no Youtube Link de acesso: https://bit.ly/2LriWsO

Bate-papo no zoom após as exibições:

As informações são da Agência Brasília