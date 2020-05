Dois carros perdem o controle e capotam ao passar por poça de óleo na BR 020

PUBLICIDADE 

Por Guilherme Gomes

Na tarde desta quinta-feira (21), dois veículos perderam o controle e capotaram após passarem por uma poça de óleo na BR 020, perto da saída de Sobradinho. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para o socorro dos feridos.

De acordo com os bombeiros, o primeiro veículo a perder o controle era conduzido por Sebastião Alves Feitosa, de 35 anos. Ele foi avaliado pela equipe de socorro e não precisou ser levado para uma unidade médica. Ylna Opa Nascimento, de 60 anos, conduzia o segundo veículo que se acidentou. Ela foi encaminhada para o hospital particular Santa Helena com suspeita de fratura na clavícula.

Ao perderem o controle, os dois carros pararam de cabeça para baixo no canteiro central da BR 020. Depois do resgate, a equipe do CBMDF fez uma lavagem na pista para evitar novos acidentes. A técnica consiste em espalhar terra ou serragem na poça de óleo para assim absorver o líquido e “limpar” a pista.