Dois acidentes de trânsito deixam feridos no DF na noite dessa quarta-feira (28)

Na noite dessa quarta-feira (28) o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender duas ocorrências de acidente de trânsito pelo Distrito Federal (DF). O primeiro acidente aconteceu por volta de 21h12, próximo à quadra 416 Norte, no final da avenida L2, sentido Rodoviária do Plano Piloto. Um homem atingiu um poste de iluminação pública na via.

Lucas Néder de Carvalho Ferreira, 37 anos, dirigia um Fiat Palio Weekend cinda e perdeu o controla da direção do veículo, atingindo o pode de iluminação pública no canteiro central da via. Ele foi atendido pela corporação e estava consciente, orientada e estável. Segundo a equipe de socorro, ele não se feriu gravemente e recusou transporte ao hospital

O segundo acidente aconteceu por volta de 00h na Estrada Parque Aeroporto, Sentido Sul. Francisco Flávio Emery de Souza Filho, 53 anos, capotou veículo que dirigia, um VW/Up cinza, que caiu no barranco com as quatro rodas para cima.

A equipe de socorro avaliou a vítima e foi constatado que, apesar de desorientado, estava consciente e estável. Ele foi levado pela equipe para o Hospital de Base.