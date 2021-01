Documentos em branco e 1kg de drogas são encontrados pela PMDF na Asa Norte

PUBLICIDADE

A Polícia Militar do Distrito Federal, por meio do Grupo Tático Operacional do 3º Batalhão (Gtop 23), apreendeu bens irregulares e 1kg de cocaína na SQN 405. A corporação foi acionada na madrugada deste domingo (10) por meio de 190 e, segundo o solicitante, o vizinho gritava por socorro e estava em um provável surto psicótico.

Chegando no local, os policiais encontraram o morador em surto que evoluiu para uma parada cardiorrespiratória. Equipes do CBMDF tentaram reanimá-lo, mas ele foi a óbito. A suspeita é de uma overdose de cocaína.

Sob a cama os policiais encontraram diversos materiais usados para a produção de cédulas de identidade, certidões de nascimento, centenas de cheques, carteiras de trabalho e diplomas acadêmicos, tudo em branco.

Na mesa ao lado da cama havia 1kg de cocaína em duas grandes porções e outros papelotes já embalados. Todos os itens foram encaminhados para a 5ª Delegacia de Polícia (DP).