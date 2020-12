Diretor do Hran é exonerado

PUBLICIDADE

O médico psiquiatra Ulysses Rodrigues de Castro foi exonerado do cargo de diretor do Hospital Regional da Asa Norte (Hran), nesta quinta-feira (17). Ulysses havia sido nomeado para a direção do hospital em 18 de março.

Ao todo, quatro gestores já ocuparam o posto desde o início da pandemia da Covid-19. A unidade é referência no combate ao novo coronavírus no Distrito Federal.

O médico da Família e Comunidade Paulo Roberto da Silva Junior será o novo diretor da unidade. A informação foi divulgada na edição do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), desta manhã.