Dia de Finados: GDF cadastra ambulantes para área externa do cemitério Campo da Esperança

O Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria de Cidades, iniciará nesta segunda-feira (26) o cadastramento dos ambulantes que ficarão na área externa do cemitério Campo da Esperança, no Plano Piloto, no Dia de Finados (02/11). Os trabalhadores farão o processo pela internet e 25 vagas estão disponíveis.

As atividades devem respeitar as novas regulamentações de distanciamento social. Entre as liberadas para retirar a autorização de comercialização estão: dez vagas para caixeiros – vendedores com mercadorias em caixas de isopor ou carrinhos menores, com a proibição da venda de flores e a permanência fixa de cinco destas vagas para a entrada principal e as outras cinco vagas para o Estacionamento 6; dez vagas para venda de flores em barracas, na lateral do Mercado das Flores, e cinco autorizações para barracas de flores, no Estacionamento 6.

A entrega das autorizações aos contemplados será feita mediante o pagamento do preço público, no dia 29 de outubro, das 9h às 12h e das 14h às 17h, na Secretaria das Cidades, localizada no Anexo do Palácio do Buriti, 9º andar.

O GDF busca estruturar e dar segurança aos ambulantes e visitantes. “ Nesse dia, as pessoas vão prestar homenagens aos entes queridos e temos que promover um ambiente de paz e organização, principalmente em tempos de pandemia”, destacou o secretário das Cidades, Valmir Lemos.

Ainda segundo o secretário das Cidades, o governo reconhece a relevância do trabalho destes ambulantes e procura dar as melhores condições para que eles exerçam a comercialização. “Aqueles que tiverem dificuldades no cadastramento, podem entrar em contato pelo telefone ou presencial que os servidores estão à disposição para ajudar”, afirmou Valmir Lemos.

Em caso de dúvidas quanto ao acesso ou preenchimento do formulário eletrônico, os interessados podem ligar nos telefones 3313 5934 ou 3313 5915.

Cadastro online:

segov.df.gov.br/ambulanteseventos/

Com informações da Agência Brasília