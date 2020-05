DF tem 86 novos casos de covid-19 nas últimas 12 horas

PUBLICIDADE 

Nesta segunda-feira (25) o Governo do Distrito Federal divulgou o primeiro boletim de coronavírus do dia, indicando um aumento de 86 casos confirmados entre ontem e hoje. Já são 6.724 casos confirmados do vírus e, desses, 54,9% estão recuperados, totalizando 3.649.

O Plano Piloto segue como a região do DF com mais casos da doença: são 681. Ceilândia e Taguatinga, que, no início da pandemia, apareciam atrás de regiões nobres da capital, agora são segunda e terceira colocadas no ranking, com 667 e 402 contaminados, respectivamente.

Nesse domingo (24) foram registradas nove óbitos pela doença. O total de mortes do DF é de 98, além de seis mortes de moradores do entorno. Veja os dados:

Homem, 67 anos, residente em Sobradinho. Deu entrada no Hospital Regional da Asa Norte em 13/05 e faleceu em 22/05. Era portador de diabetes, pneumopatia e hipertensão arterial sistêmica; Homem, 67 anos, residente em Ceilândia. Deu entrada no Hospital Santa Marta em 13/05 e faleceu em 23/05. Era portador de diabetes e hipertensão arterial sistêmica; Homem, 45 anos, residente em Samambaia. Deu entrada no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) em 06/05 e faleceu em 23/05. Era portador de diabetes; Mulher, 35 anos, residente em Ceilândia. Deu entrada no Hospital Regional de Taguatinga (HRT) em 22/05 e faleceu 22/05. Era portadora de câncer; Mulher, 45 anos, residente no Guará. Deu entrada no Hospital Brasília em 15/05 e faleceu em 24/05. Era portadora de pneumopatia, cardiovascular, diabetes, imunossupressão; Mulher, 67 anos, residente no Plano Piloto. Deu entrada no Hospital Brasília em 13/05 e faleceu em 22/05. Sem comorbidades; Homem, 70 anos, residente no Plano Piloto. Deu entrada no Hospital Brasília e depois transferido para o Hospital Regional da Asa Norte (Hran), faleceu em 24/05. Era portadora de hipertensão arterial sistêmica; Mulher, 74 anos, residente no Guará. Deu entrada no Hran em 19/05 e faleceu em 24/05. Era portadora do mal de Parkinson; Homem, 66 anos, residente em Samambaia. Deu entrada no HRSM em 04/05 e faleceu em 24/05. Era portador de diabetes, hipertensão arterial sistêmica, obesidade;