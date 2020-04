DF se aproxima dos 500 casos confirmados do novo coronavírus

PUBLICIDADE 

Após anunciar o décimo caso de óbito pelo novo coronavírus no Distrito Federal, a secretaria de Saúde divulgou o Boletim Epidemiológico diário. Até a tarde desta segunda-feira (6), foram confirmados 485 casos de COVID-19 no DF.

Dos casos confirmados, 272 (56%) são do sexo masculino. Entre as quatro semanas de isolamento social, a idade mediana tem aumentado, agora já são de 43 anos, variando entre 0 e 99 anos, com maior proporção na faixa etária de 30 a 39 anos e maior incidência na faixa de 50 a 59 anos. Até o momento, 53 estão hospitalizados, 37 destes em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Com três mortes em menos de 24h, o índice de letalidade aumentou e chegou aos 2,0%. Todos os pacientes que evoluíram para óbito tinham mais de 60 anos ou apresentavam comorbidade.

Regiões administrativas

Dos casos notificados, 442 são residentes do DF. A região do Lago Sul é a que ainda apresenta a maior inscidência de contaminação. Dos casos confirmados, 133 foram classificados como transmissão comunitária, ou seja, quando não se sabe a origem do contágio.