DF registra segunda morte por coronavírus

Na noite desse domingo (29) foi registrado a segunda morte em decorrência de coronavírus no Distrito Federal. O paciente, que estava hospitalizado na UTI do Hospital Brasília desde o dia (27), era idoso e possuía doenças crônicas. O paciente apresentava algumas comorbidades – Neoplasia, cardiopatia, DPOC. Sem profissão no prontuário, residia no Núcleo Bandeirantes.

Com mais essa ocorrência, o DF soma agora dois óbitos pelo coronavírus. O óbito já foi registrado no balanço da Secretaria de Saúde.

O número de casos confirmados de coronavírus no Distrito Federal aumentou em 10 casos nesta segunda-feira (30). Segundo balanço divulgado pela Secretaria de Saúde na noite desta segunda-feira (30), já são 312 casos confirmados.

Segundo o GDF, já são 146 casos recuperados, 18 infecções graves e 12 infecções críticas. O primeiro boletim de segunda-feira (30), divulgado por volta de 7h40, mostrava 301 casos de infecção por covid-19 no Distrito Federal.

Neste domingo (29), o DF registrou o primeiro óbito. Trata-se de Viviane Rocha Luiz, 61 anos. Viviane era assessora técnica do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e faleceu na última segunda-feira (23) após sofrer parada cardiorrespiratória. A confirmação de que a morte foi por conta do novo coronavírus veio na madrugada de domingo, após contraprova realizada pelo instituto Fiocruz.