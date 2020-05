DF registra mais de 100 casos em um dia e mais 3 mortes

PUBLICIDADE 

O Distrito Federal (DF) registrou, neste domingo (10), mais 103 casos de coronavírus confirmados. Com os novos diagnósticos a capital chegou a 2683 casos de Covid-19. Ao todo, são 41 mortes na cidade.

De acordo com dados mais recentes, atualizados às 18:04 deste domingo, são 1372 recuperados e 1269 casos ativos, número que mostra 53 casos a mais do que ontem.

No sistema penitenciário são 442 casos da doença, 14 a mais do que na última atualização.

Estão internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 72 pacientes. Apenas 13% dos casos (354) fazem parte do grupo de risco, das pessoas acima de 60 anos.

Alta incidência

As Regiões administrativas com maior incidência do vírus são Águas Claras, com 215 casos e 13 mortes, Plano Piloto, com 334 casos e uma morte, Samambaia, com 124 casos e quatro mortes, Taguatinga, com 118 casos e duas mortes, Guará, com 120 casos e quatro mortes, Lago Sul, com 119 casos e uma morte e Ceilândia, com 118 mortes e seis mortes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ceilândia é a cidade que registrou mais mortes no DF.

Com relação ao local de residência, 2.464 (92%) residem no DF e 192 (7%) são moradores de outras Unidades Federadas (UF).

Novas Mortes

Uma idosa, de 67 anos, residia em Samambaia e era hipertensa foi uma das vítimas. Ela morreu na última sexta-feira (8), após dar entrada na UPA de samambaia no dia 3 de maio.

A outra vítima era uma idosa, moradora de São Sebastião, de 71 anos de idade, que foi internada no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), no dia 21 de abril, e também faleceu na última sexta. A paciente tinha hipertensão e diabete melitus.

A terceira vítima era uma idosa de 90 anos que morava em Taguatinga e foi internada no Hospital Anchieta em 24 de abril. Ela foi a óbito no sábado (9) e era portadora de comorbidades (hipertensão e DRC).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com mais três confirmações de morte por Covid-19, os número no DF subiram para 42, embora o painel da Secretaria de Saúde mostre 41. Isso porque uma das ocorrências pertence ao estado de Goiás, na cidade de Novo Gama, já que a vítima residia lá, mas foi atendida e faleceu em uma unidade de Saúde de Brasília.