DF registra 699 mortes e 57.854 casos

O Governo do Distrito Federal (GDF), por meio de dados do Painel Covid-19, informou, nesta sábado (4), que o Distrito Federal (DF) chegou a 57.854 casos de coronavírus, incluindo pacientes recuperados e óbitos. Ao todo, são 699 óbitos na capital.

As cidades com mais casos confirmados são Ceilândia, Plano Piloto e Samambaia, com 7.467, 4.094 e 4.011 diagnósticos, respectivamente. Entre o número total de pacientes, 43.946 estão recuperados, o equivalente a 76,0%.

No mesmo período, o número de óbitos também aumentou, com 6 novas vítimas fatais. Do total de 699 óbitos, 636 são de moradores do DF e 63 de vítimas de outras unidades da Federação que faziam tratamento em hospitais da capital. A taxa de mortalidade permanece em 1,2%, a segunda menor do país.