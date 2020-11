DF deve registrar chuva intensa nesta quinta (12)

PUBLICIDADE

95% de umidade relativa do ar, temperatura entre 18ºC e 27ºC, tempo com muitas nuvens… Os indícios do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que vai chover no Distrito Federal nesta quinta-feira (12). E a chuva deve ser forte.

As chuvas devem ser intensas porque a temperatura pode chegar aos números mais altos previstos em alguns pontos do DF. Com o tempo quente e a umidade relativa do ar alta, a tendência é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

O Inmet emitiu, na última terça, um aviso de perigo potencial relacionado às chuvas intensas. A mensagem é de que os ventos podem girar entre 40 e 60km/h. O alerta chega ao fim ao meio-dia desta quinta (12).

Nos próximos dias, o cenário deve ser parecido. Na sexta (13), o dia deve permanecer nublado.