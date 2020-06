DF chega a 39 mil infectados por covid-19

PUBLICIDADE

Na manhã desta sexta-feira (26), o Governo do Distrito Federal (GDF), por meio do Painel Covid-19, comunicou que o DF registrou, nas últimas 18h, 365 novos casos do novo coronavírus, totalizando 39.236 pacientes infectados desde o início da pandemia, incluindo óbitos e pacientes recuperados.

Os óbitos chegaram a 523, sendo 476 casos de moradores do DF e 47 de outras unidades da Federação que faziam tratamento na capital. Foi registrado, então, o aumento de 14 vítimas fatais desde o boletim divulgado na noite de ontem (25)

O número de recuperados também aumentou. No mesmo período, o GDF registrou 1.193 novos pacientes livres do vírus, totalizando 27.683 recuperados, o equivalente a 70,6% do total.

As cidades com mais casos registrados são Ceilândia, Plano Piloto e Taguatinga com, respectivamente, 5.185, 2.867 e 2.804 casos confirmados desde o início da pandemia.

