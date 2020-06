DF chega a 300 óbitos por coronavírus

PUBLICIDADE

Neste domingo (14), segundo dados do Painel Covid-19 do Governo do Distrito Federal (GDF), a capital registrou 912 novos casos confirmados de coronavírus, totalizando 22.871, incluindo pacientes recuperados e óbitos. As três localidades com mais pacientes confirmados são Ceilândia, Plano Piloto e Taguatinga, com 2.782, 1.756 e 1.566, respectivamente.

Com 1,3% de taxa de letalidade, desde o boletim da noite de ontem, foram registrados 11 novos óbitos. O total de vítimas fatais em decorrência de complicações do vírus chegou a 298 sendo 276 de moradores do DF e 28 de outras unidades da Federação que faleceram na capital.

No mesmo período de 24 horas, foram registrados, também, 13.194 casos recuperados do novo coronavírus. Desde o boletim divulgado na noite de ontem (13), foram registrados 711 novos pacientes recuperados. Esse total é o equivalente a 57,7% do total de casos.