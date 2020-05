DF alcança a marca de 50 mortes por covid-19

PUBLICIDADE 

Com três mortes registradas nesta quinta-feira (14) o Distrito Federal (DF) alcança a marca de 50 mortes em decorrência de complicações causadas pelo novo coronavírus. A 50ª vítima é um homem, 52 anos, morador do Itapoã. Ele era portador de comorbidade (hipertensão) e deu entrada no Hospital Ana Nery em 12 de maio, vindo a óbito no dia seguinte (13), na unidade de saúde.

A 48ª vítima é um homem, 45 anos, morador de Taguatinga. Ele era portador de comorbidades (diabetes tipo ll e hipertensão) e deu entrada no Hospital Santa Marta em 9 de maio. A vítima faleceu, na mesma unidade, no dia 12.

A 49ª vítima, também um homem, 38, morava em Samambaia. Ele era portador de comorbidade (insuficiência renal) e estava internado desde 12 de maio no Hospital Regional de Ceilândia. Veio à óbito no dia seguinte (13) na unidade de saúde.

No painel constam 51 mortes, porém, como detalha o Boletim CIEVES, uma dessas ocorrências pertence ao estado de Goiás (Novo Gama) porque a vítima residia lá e foi atendida e faleceu numa unidade de saúde do DF.