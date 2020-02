DF acompanha cinco casos de pacientes com suspeita de coronavírus

PUBLICIDADE 

Willian Matos e Catarina Lima





A Secretaria de Saúde do Distrito Federal acompanha de perto cinco pacientes que foram internados com suspeita de coronavírus. Ainda não há nenhum caso confirmado.

Os cinco casos são:

O filho do piloto que foi buscar brasileiros que ficaram em quarentena após chegarem da China. Ele procurou o Hospital Santa Lúcia, na Asa Sul;

Um homem que visitou a Austrália recentemente. Ele também foi ao Santa Lúcia, na terça-feira (25), e está internado;

Uma jovem que visitou a Itália com a mãe recentemente. Ela estava internada no Hospital Home, na Asa Sul, e teve alta nesta quinta-feira (27);

Dois homens internados no sétimo andar do Hospital Regional da Asa Norte (Hran).

O DF está em alerta após o primeiro caso da doença no Brasil ser confirmado em São Paulo nesta semana. O homem de 61 anos esteve na Itália.

A Secretaria de Saúde afirma que está preparando três hospitais para receber pacientes com suspeita ou com diagnóstico de contaminação confirmado. As unidades são o Hospital de Base, o Hospital Materno (Hmib) e O Hospital Regional da Asa Norte (Hran). O Hmib deve receber crianças e adolescentes até 14 anos e grávida; o Hospital de Base deve acolher pessoas com sintomas mais graves.

Prevenção

O Ministério da Saúde orienta cuidados básicos para reduzir o risco geral de contrair ou transmitir infecções respiratórias agudas, incluindo o coronavírus. Entre as medidas estão:

Lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 20 segundos, respeitando os 5 momentos de higienização. Se não houver água e sabonete, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool.

Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas.

Evitar contato próximo com pessoas doentes.

Ficar em casa quando estiver doente.

Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo.

Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com freqüência.

Profissionais de saúde devem utilizar medidas de precaução padrão, de contato e de gotículas (mascára cirúrgica, luvas, avental não estéril e óculos de proteção).

Para a realização de procedimentos que gerem aerossolização de secreções respiratórias como intubação, aspiração de vias aéreas ou indução de escarro, deverá ser utilizado precaução por aerossóis, com uso de máscara N95.