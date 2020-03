Detran regulariza tráfego nos postos de vacinação

PUBLICIDADE 

Por meio da Diretoria de Fiscalização e Policiamento de Trânsito, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) está realizando ações de controle de tráfego e segurança de trânsito, além de travessia de pedestres nas proximidades dos postos de saúde, durante essa semana, para evitar que haja retenções e, com isso, aglomerações junto aos locais de vacinação com maior movimento de pessoas e veículos.

As ações ocorrem em apoio à Secretaria de Saúde do Distrito Federal na Campanha Nacional de Vacinação contra o vírus Influenza, que teve início na manhã desta segunda-feira (23). Os agentes de trânsito realizarão controle de tráfego até sexta-feira (27), nos horários de 7h às 18h nos postos da Asa sul, Ceilândia, Gama, Lago Sul e Taguatinga, onde é oferecido o serviço de vacinação do tipo Drive Thru.

De acordo com o Diretor de Policiamento e Fiscalização de Trânsito, Francisco Saraiva, os agentes estão orientados e aptos a atuarem no caso de se formarem grandes filas: “a ideia é que haja pouca exposição das pessoas no período em que estiverem fora de suas residências. Se as filas de veículos estiverem muito grandes, vamos avaliar o que será mais seguro fazer”, afirmou Saraiva.

Ao todo, será empregado um efetivo diário de 15 agentes de trânsito, distribuídos em seis viaturas.