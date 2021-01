Detran-DF retoma a Operação Sossego

PUBLICIDADE

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) retomou na noite dessa terça-feira (5), a Operação Sossego. A ação foi feita nas regiões de Taguatinga e Santa Maria.

Ao todo, os agentes abordaram 34 motociclistas e flagraram sete condutores inabilitados, cinco alcoolizados e cinco que conduziam as motos com os escapamentos irregulares. Outros 15 foram autuados por motivos diversos e dois veículos foram removidos para o depósito.

Operação Sossego

A ação ocorre desde o ano passado e tem como objetivo fiscalizar motocicletas que circulam pelas vias urbanas do DF com escapamentos defeituosos ou com barulho excessivamente alto.

De acordo com o artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), conduzir veículo com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante é infração grave, prevê multa de R$ 195,23, retenção do veículo para regularização e cinco pontos na CNH.

Efetivo

Para realizar a operação dessa terça-feira, o Detran contou com o efetivo de 12 agentes de trânsito distribuídos em seis viaturas, um operador de guincho e dois policiais da PMDF.

* Com informações do Detran-DF