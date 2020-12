Detran-DF divulga balanço parcial de fiscalização no feriado de Natal

PUBLICIDADE

Devido ao feriado prolongado, em comemoração ao Natal, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal, em conjunto com a Polícia Militar e com o DER, realizou, entre a quinta-feira (24) e a madrugada desta segunda (28), diversas operações de fiscalização de trânsito nas regiões de Ceilândia, Lago Sul, Plano Piloto, Santa Maria, Sobradinho II e Taguatinga.

Durante as ações, foram abordados 832 condutores, desses 183 foram flagrados dirigindo após ingestão de bebida alcoólica.

De acordo com o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), é infração gravíssima passível de multa de R $2.934,70, suspensão da CNH por 12 meses e retenção do veículo, até que se apresente condutor habilitado em condições de dirigir. Caso a concentração registrada no teste de alcoolemia seja considerada crime, a legislação prevê detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão da habilitação.

Os órgãos fiscalizadores de trânsito flagraram também 29 condutores utilizando ou manuseando o celular ao volante e 77 inabilitados. Além disso, 64 veículos foram autuados por não estarem devidamente licenciados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Destaque

Em operação integrada da Segurança Pública, realizada em Ceilândia, os agentes flagraram um Fiat Uno Mille com último licenciamento de 2016, e com R$12,5 mil em débitos, sendo mais de dez mil reais em multas, principalmente por excesso de velocidade.

E durante patrulhamento na região, populares abordaram os agentes do Detran informando que um ônibus transitava em zigue-zague. Ao avistar a equipe de fiscalização, o motorista tentou fugir, mas foi abordado na QNM 3 em Ceilândia. O condutor era inabilitado e recusou-se a realizar o teste do etilômetro. O ônibus foi liberado para o proprietário, que era habilitado na categoria D e estava sóbrio.

As informações são da Agência Brasília