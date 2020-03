Detran-DF adota medidas para evitar a disseminação do coronavírus

PUBLICIDADE 

A partir desta terça-feira (17), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) adotará uma série de novas medidas de prevenção à disseminação do Coronavírus (Covid 19). Na última semana, o órgão já havia realizado a suspensão das bancas práticas e teóricas de direção e das aulas ministradas pela Escola Pública de Trânsito.

Atendimento ao público

Para evitar a aglomeração de pessoas nos postos de atendimento e para dar um atendimento rápido ao cidadão sem que este precise aguardar a conclusão do serviço, o Detran disponibilizará um balcão de recebimento de requerimentos, onde, após análise da solicitação, entrará em contato com o usuário para informá-lo sobre o serviço.

Para isso, o usuário deverá preencher um formulário disponível no balcão ou no site, acessando o menu serviços – informações – formulários – requerimentos – termo de responsabilidade – serviço de veículo.

Gerência de Saúde

O atendimento da Gerência de Saúde estará suspenso, porém, as clínicas credenciadas disponíveis no site do Detran, estão aptas a realizarem o atendimento. Os cidadãos que agendaram e realizaram o pagamento das taxas deverão aguardar orientação do Detran para serem atendidos. Os que agendaram, mas não pagaram as taxas poderão procurar atendimento nas clínicas credenciadas.

Bancas práticas e teóricas

As bancas práticas e teóricas de direção permanecerão suspensas, conforme a previsão do Decreto nº 40.520/2020.

Biometria

A biometria para serviços de renovação das categorias A, C, D e E terão intervalo de 50 minutos de uma para a outra para que haja um tempo entre os atendimentos e higienização dos aparelhos de coleta.

Novos agendamentos de coleta biométrica para processos de Primeira Habilitação estão suspensos.

Vistoria veicular

As vistorias também serão realizadas com intervalo maior de tempo. A medida visa aumentar o tempo entre os agendamentos para evitar aglomerações nos setores das vistorias técnicas.

Diretoria de Educação

As campanhas de rua com abordagem, as palestras em empresas e órgãos públicos, a Sala de Realidade Virtual e as aulas ministradas pela Escola Pública de Trânsito ficarão suspensas para evitar as situações de risco de contágio.

Fiscalização de Trânsito

As operações de fiscalização serão realizadas através de patrulhamentos, com abordagem somente em casos em que haja irregularidades ou suspeita de ingestão de bebidas alcoólicas pelo condutor. Nesse caso, os agentes de trânsito estarão equipados com máscaras, luvas e álcool em gel.

Operações de grande porte, que concentram muitas pessoas em um único local, serão evitadas.

Leilão de veículos

O segundo leilão de veículos de 2020, realizado pelo Detran-DF, acontecerá nos dias 30 e 31 de março, a partir das 9h, exclusivamente na modalidade online pelo site da Flexleilões https://www.flexleiloes.com.br/.

Portal de Serviços

O usuário pode realizar vários serviços diretamente pelo Portal de Serviços do Detran-DF, sem precisar se deslocar a uma unidade. O portal disponibiliza pelo menos 14 serviços online, onde é possível emitir débitos e imprimir a Autorização de Circulação para aguardar a chegada do CRLV em casa. O acesso ao Portal é feito pelo site www.detran.df.gov.br -> Portal de Serviços.

Retorno dos serviços e atividades do Detran-DF

A previsão é de que todas os serviços e atividades do Detran sejam normalizados até o dia 31 de março, caso permaneçam os prazos estabelecidos pelo Governo do Distrito Federal. As informações atualizadas serão divulgadas no site do Detran-DF: www.detran.df.gov.br.

