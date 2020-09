Detran abre Semana Nacional de Trânsito nesta sexta (18)

PUBLICIDADE

A Semana Nacional de Trânsito 2020 será aberta nesta sexta-feira (18), entre 10h e 12h. Por conta da pandemia de covid-19, o Detran-DF fará o evento por meio de um webinar, a ser transmitido pelo canal do órgão no YouTube.

A Diretoriade Educação do Detran-DF dará início às atividades da SNT, das 15h às 16h desta sexta-feira (18), com uma ação educativa na via localizada entre a Torre de TV e a Funarte. Ao longo da semana, serão realizadas ações como os projetos Bike em Dia e Dia Mundial sem Carro, por exemplo. Também ocorrerão lives sobre segurança de ciclistas e motociclistas, além do lançamento do podcast do Detran-DF.

Veja o cronograma:

Data Local Horário Ação 18/set YouTube do Detran-DF 10h às 12h Abertura da Semana Nacional de Trânsito por meio de Webinar. Tema: Perceba o Risco. Proteja a Vida Espaço Funarte e Torre de TV 15h às 16h Ação educativa para condutores, ciclistas e pedestres Spotify Detran-DF 17h Lançamento do Podcast do Detran-DF 19/set SIA Trecho V, próximo à Anvisa 10h Ação educativa para condutores, ciclistas e pedestres Parque Águas Claras, próximo à Administração do Parque 8h às 12h Ação educativa para condutores, ciclistas e pedestres 20/set Via W3 Sul, nas quadras 503, 507 e 510 8h às 13h Ação educativa para condutores, ciclistas e pedestres 21/set Próximo ao Fórum de São Sebastião 10h às 11h Ação educativa com abordagem aos condutores alertando sobre o respeito aos vulneráveis no trânsito de São Sebastião. Ciclovia de São Sebastião, próximo à Administração Regional 18h às 21h Projeto Bike em Dia 22/set Parque da Cidade, próximo à Administração do Parque 9h às 14h Ação do Dia Mundial sem Carro Ciclovia de Santa Maria, próximo ao Shopping 18 às 21h Projeto Bike em Dia. Plataforma Streamyard com transmissão pelo YouTube do Detran 15h Realização de live sobre segurança do motociclista 23/set Avenida principal, próximo à Rodoviária de Sobradinho 10h às 11h Ação educativa com abordagem aos condutores alertando quanto sobre o respeito aos vulneráveis no trânsito de Sobradinho. Ciclovia do Guará, Av. Contorno, altura da QE 36 18 às 21h Projeto Bike em Dia 24/set Setor Leste do Gama, próximo à Praça Amarelinha 10h às 11h Ação educativa com abordagem aos condutores alertando sobre o respeito aos vulneráveis no trânsito do Gam Ciclovia de Ceilândia, em frente à Administração Regional 18 às 21h Projeto Bike em Dia na ciclovia da Ceilândia. Plataforma Streamyard com transmissão pelo YouTube Detran 15h Realização da live sobre segurança do ciclista 25/set Via L2 Sul, próximo ao CED V 10h às 11h Ação educativa com abordagem aos condutores alertando sobre o respeito aos vulneráveis no trânsito da L2 Sul. YouTube do Detran-DF 16h Encerramento da Semana Nacional de Trânsito 2020. Spotify Detran-DF 17h Podcast com o tema Educação é a melhor direção.

Semana Nacional de Trânsito

Instituída pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) em 1997, a Semana Nacional de Trânsito acontece anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro, com o objetivo de incentivar e promover junto à sociedade um trânsito mais seguro. O tema deste ano é ‘Perceba o risco. Proteja a vida’.

Com informações da Agência Brasília