Três deputados distritais visitaram, na manhã desta quarta-feira (11), o Hospital Regional da Asa Norte (Hran), unidade preparada pela Secretaria de Saúde para receber pacientes com suspeita ou diagnosticados com coronavírus. Os parlamentares foram ao local após denúncias de irregularidades cometidas no Plano de Contingência para o vírus.

Martins Machado (Republicanos), Leandro Grass (Rede) e Fábio Felix (PSOL) compareceram ao Hran. Felix falou à imprensa sobre as impressões positivas que teve.

“A gente tá saindo daqui mais satisfeito do que quando a gente entrou, ouvindo de parte da direção o que tem sido encaminhado. Recebemos a denúncia e estamos cumprindo nosso papel de fiscalizar a atuação do hospital, mas especialmente da gestão da Saúde”, afirma o deputado, ressaltando os esforços dos servidores da pasta.

Felix também comentou sobre o remanejamento de alguns pacientes com outros problemas feito pelo Hran para receber pessoas com suspeita de coronavírus. Para o deputado, a situação preocupa. “Uma coisa que a gente ouviu muito fortemente foi que a UTI do Hran não está completamente equipada, por isso que teve que haver um esvaziamento. É uma UTI das mais antigas do DF, uma das poucas equipes que dispõe de diálise […]. Essa transferência pode prejudicar os pacientes que foram retirados.”

EPIs

Felix citou outro problema enfrentado pela unidade: a escassez de equipamentos de proteção individual (EPIs), como máscaras e luvas. “A própria chefe da UTI disse que as equipes estão reduzidas para não haver gasto de EPI. Se mais pessoas foram pra aquela UTI, a estrutura da Secretaria [de Saúde] hoje ainda é muito precária para conter os desdobramentos”, afirmou.

Embora os problemas chamem a atenção, Felix acredita que não há motivo para desespero e pânico. “Óbvio que a sensação ainda não é essa, a gente está em outro clima. A gente não quer gerar nenhum panico em relação a isso, porque o pior nesse momento é gerar panico na população”, concluiu o deputado.

Paciente e marido

Uma das duas pessoas infectadas com o novo coronavírus no DF está internada na unidade. Após dar entrada em um hospital particular, a mulher, de 52 anos, foi transferida ao Hran. Ela está em estado grave, mas por conta de uma doença respiratória.

O marido dela, de 45 anos, também era suspeito de infecção pelo vírus, uma vez que ambos estiveram no Reino Unido e na Suíça recentemente. A suspeita se confirmou na terça-feira (10), e o homem é o segundo caso de coronavírus na capital federal. O quadro dele, no entanto, é “bom”, como classificou o GDF. Ele está isolado em casa.