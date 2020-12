Deputados querem criação de Comissão Especial para tratar da vacina contra covid-19

PUBLICIDADE

Deputados Distritais, buscando cobrar o Governo do Distrito Federal (GDF) pela apresentação de um Plano Distrital De Vacinação contra a Covid-19, protocolaram um pedido de criação de Comissão Especial na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).

O pedido é de autoria do deputado Fábio Felix e já foi assinado por Arlete Sampaio, Reginaldo Veras, Martins Machado e Rodrigo Delmasso. “É inaceitável que o Distrito Federal fique refém das decisões do governo Bolsonaro, que mostra reiteradamente ser contra a vacinação em massa e que não priorizará a compra de vacinas contra a COVID-19”, declara Fábio Felix.

“O Governo Federal segue omisso na garantia de imunização da população contra a Covid-19. Por isso, diversos governadores e prefeitos têm iniciado tratativas diretamente com laboratórios, a fim de viabilizar a vacinação tão logo haja o registro pela Anvisa. O Governo do Distrito Federal, contudo, tem informado que aguardará todas as providências por parte do Governo Federal, como noticia a imprensa”, destaca o pedido de Comissão Especial assinado até agora pelos cincos parlamentares.

Veja o documento: