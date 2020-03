Delegacia Eletrônica é uma opção do cidadão na pandemia de Covid-19

PUBLICIDADE 

Por Guilherme Gomes

redacao@grupojbr.com

Por meio de um comunicado, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) informou que alguns tipos de ocorrências podem ser registradas pela internet, sem precisar se deslocar pessoalmente até uma delegacia da polícia.

A Delegacia Eletrônica está disponível 24h e é uma alternativa para o cidadão em razão da pandemia de Covid-19. Para fazer o registro da ocorrência basta acessar o ícone da Delegacia Eletrônica no site da PCDF – https://www.pcdf.df.gov.br/

Os tipos de ocorrências que podem ser registradas na Delegacia Eletrônica são:

Extravio/perda de documentos e objetos

Ofensas: Calúnia, Injúria, Difamação e Injúria Real

Ofensas Raciais: Injúria racial

Trânsito: acidente com vítima ou veículo evasor

Pertubações: da tranquilidade, do trabalho ou sossego

Ameaça

Furtos simples

Estelionatos, fraudes e apropriações

Maus-tratos a animais

Depois do registro da Delegacia Eletrônica, o caso será analisado por um agente. Ele poderá entrar em contato com o comunicante para sanar algumas dúvidas. Atendido todos os requisitos, o registro é homologado e uma cópia é enviada para o e-mail do cidadão.

De acordo com o comunicado, a orientação das autoridades é para “evitar a aglomeração de pessoas em locais fechados para impedir a proliferação do vírus”.