Definidas ações de segurança para o Carnaval 2020

A secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal concluiu o plano de segurança para o Carnaval deste ano. A SSP cadastrou 203 eventos de Carnaval e pré-Carnaval que deverão acontecer entre os dias 21 e 25 fevereiro, sendo 84 no Plano Piloto. Para fazer a segurança dos foliões a Polícia Militar do Distrito Federal vai empregar diariamente cerca de 2.500 policiais, além do policiamento convencional que já ocorre em todo o DF e dos atendimento por meio do 190.

“É importante destacar que os policiais militares continuarão suas rotinas nas regiões administrativas do Plano Piloto, nos locais em que não haverá Carnaval”, anunciou o chefe do Departamento Operacional da PM, Coronel Agrício da Silva.

Equipes especializadas também participarão da Operação Carnaval 2020, como cavalaria, Batalhão de Trânsito, metropatrulhamento e Batalhão de Operações Aéreas, de cães (Bavop), Rotam e Choque. Os foliões também serão revistados nos blocos. “Vamos fazer abordagens nos arredores e dentro dos blocos. O foco é retirar objetos que possam comprometer a segurança do evento, como garrafas de vidro e facas”, explicou o coronel.

A Secretaria de Segurança Pública começou a organizar o Carnaval em janeiro. As reuniões aconteceram no Centro Integrado de Operações de Brasília (CIOB). De acordo com o secretário de Segurança Pública, delegado Anderson Torres, o monitoramento ocorrerá com foco na repressão de ações criminosas. “O número de câmeras de segurança aumentou de forma considerável desde o último carnaval. Vamos atuar com mais de 600 câmeras, diferente do ano passado, quando tínhamos cerca de quatrocentas. Com isso, poderemos dar mais suporte às ações das forças de segurança que estarão em campo”.

SOS Criança DF

O serviço de emergência criado pela Secretaria de Segurança Pública para ajudar na localização de crianças perdidas ou que estejam sob alguma situação de vulnerabilidade – o SOS Criança DF – poderá ser acionado durante o Carnaval. O serviço funciona em caráter permanente por meio do WhatsApp (99212-7776). As informações são enviadas pelo aplicativo ao Centro de Integrado de Operações de Brasília (CIOB), que faz o encaminhamento mais adequado para que a criança seja localizada e entregue aos responsáveis.

Basta enviar uma mensagem de texto, foto da criança, vídeo ou áudio para o telefone e se identificar. O usuário deverá ainda mandar a localização exata, com pontos de referências, e tentar saber o nome da criança, dos pais ou responsáveis e um número de telefone. “Ao encontrar uma criança perdida, é importante que as informações sejam enviadas com rapidez para que os órgãos de segurança ajudem a encontrar o responsável. A orientação e o procedimento também valem para pais e responsáveis que queiram encontrar uma criança”, explicou o coordenador do CIOB, delegado Gilberto Maranhão.

Desde janeiro a Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil tem feito vistoria das instalações elétricas, condições de geradores, tendas e documentação exigida aos blocos. Com a proximidade do carnaval, as ações devem ser intensificadas. A Polícia Civil reforçará o efetivo nas delegacias, principalmente na área central, que concentra a maior parte dos eventos. Haverá também reforço na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) e Delegacias da Criança e do Adolescente I e II. A Delegacia Móvel, com postos avançados do Instituto de Identificação e de Criminalística, estará nos dias de evento nas proximidades dos blocos. A Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou por Orientação Sexual ou Contra a Pessoa Idosa ou com Deficiência (DECRIN) ficará sobre aviso e será acionada, caso necessário.

Corpo de Bombeiros

Ao todo, 564 bombeiros militares serão direcionados para atuarem exclusivamente nos eventos de carnaval. As viaturas – 84 – serão posicionadas em pontos estratégicos para atender mais rapidamente as ocorrências. “Teremos também militares fazendo rondas periódicas para realização de atividades preventivas. Daremos o apoio presencial, mas em caso de emergências os foliões poderão acionar nosso serviço de emergência, por meio do 193”, explicou o comandante operacional do CBMDF, coronel Wiliam Bomfim.