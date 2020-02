Déficit de vagas em creches vai cair pela metade

PUBLICIDADE 

No primeiro semestre deste ano, os responsáveis legais por crianças cadastradas no processo da Secretaria de Educação do Distrito Federal têm 14 mil vagas garantidas para idades entre 0 e 3 anos e 11 meses. Dentre elas, 5 mil são do Cartão Creche; 900 pela abertura de cinco Centros de Educação de Primeira Infância (CEPIs) e mais 8 mil pela rotatividade dos estudantes.

Para a segunda metade do ano, o órgão tem objetivo de oferecer mais 5 mil vagas pelo cartão. Essas ações vão fazer com que 2020 seja o ano de expansão da educação para as crianças no Distrito Federal

O decreto do governador Ibaneis Rocha criando o Programa de Benefício Educacional-Social – PBES foi publicado no Diário Oficial do DF desta quinta-feira e oficializa os três primeiros benefícios desta nova rede de proteção social desenvolvida. São os cartões creche, material escolar e pequenos reparos. O decreto, principalmente, permite que os prazos para a implementação dos benefícios comecem a correr.

Prazos até que o Cartão Creche possa ser usado

Aqui, saiba como serão viabilizadas 14 mil vagas

Para se ter uma ideia, em 2018 foram abertas cerca de 2,9 mil vagas e em 2019 aproximadamente 1.500, números bem superiores à média histórica de mil vagas por ano.

Confira em detalhes a evolução das vagas em creches desde 2010

O Cartão Creche, um dos benefícios do Programa de Benefício Educacional-Social (Pbes), vai atender neste 1º semestre 5 mil crianças de 0 a 3 e 11 meses anos já inscritas no sistema de gestão de vagas em creches da Secretaria de Educação.

Os recursos para as vagas do 1º semestre já estão garantidos no orçamento. O secretário João Pedro Ferraz agora trabalha para garantir recursos complementares que permitam abrir aquelas vagas no 2º semestre. E ele comemora: “Entregando o Cartão Creche com oferta de 5 mil novas vagas no 1º semestre e outras 5 mil no 2º, só com esta medida vamos entregar em um ano o que a evolução entregaria em dez anos. Portanto, vamos fazer um ano em 10 anos”.

CEPIs

Até o final de fevereiro, cinco novos CEPIs vão começar a funcionar: CEPI Periquito e Bem-te-vi, em Samambaia; CEPI Papagaio, em Ceilândia; CEPI Cajuzinho, no Lago Norte e o CEPI Parque dos Ipês, em São Sebastião. No total, serão pouco mais de 900 novas vagas para atender crianças de 0 a 3 anos: 348 em Samambaia; 208 em São Sebastião; 174 no Lago Norte e 174 em Ceilândia.

Segundo o Governo, outros dois Termos de Referência já estão prontos para serem licitados, a fim de que sejam construídas duas novas creches públicas e a expectativa é de que os projetos de outras quatro fiquem prontos o mais breve possível.

Vagas sequenciais

Outras 8 mil crianças devem ser convocadas para matrículas. Essas não são novas vagas, mas sim abertas pela movimentação sequencial dos estudantes: quando eles passam do Berçário I para o Berçário II ou do Maternal I para o Maternal II e assim sucessivamente, abrindo oportunidade para que outras crianças inscritas no sistema possam ser contempladas. Grande parte dos estudantes que completam 4 ou 5 anos, por exemplo, são encaminhados para escolas classes ou centros educacionais que atendem a pré-escola.

As famílias dessas crianças já estão sendo convocadas pelas coordenações regionais de ensino para entrega do encaminhamento e efetivação da matrícula das unidades indicadas. O processo deve ser finalizado até o dia 12 de fevereiro e essas crianças já iniciam nas creches ainda este mês. As matrículas são realizadas em Centros de Educação Infantil (CEI), Jardins de Infância (JI), Centros de Atenção e Integração à Criança e ao Adolescente (CAIC), Centros de Educação da Primeira Infância (CEPI) e unidades educacionais parceiras conveniadas.

Vagas

Até o final de 2019, a Secretaria de Educação atendia 20.860 estudantes, sendo 16.334 crianças de 0 a 3 e 11 meses anos e outras 4.526 de 4 e 5 anos em CEPIs ou instituições parceiras. A rede conta com 107 unidades para atendimento dessas crianças, sendo 54 CEPIs e outras 53 instituições parceiras. Cerca de 25 mil crianças aguardam por uma vaga.

Com a abertura de novas vagas, a estimativa é de que o atendimento suba para cerca de 30 mil atendimentos até o final deste ano.

Como se inscrever

A inscrição para vagas em creches na rede pública do DF pode ser realizada a qualquer tempo do ano. O primeiro passo é ligar para a Central de Atendimento (156), opção 2, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 18h. Lá, deve indicar a região para a qual deseja pleitear a vaga e os critérios de prioridade de atendimento que possui. E deve ser validada na Coordenação Regional de Ensino da região indicada.

A classificação das crianças inscritas no Cadastro de Solicitação de Vagas se dá na ordem decrescente de pontuação, da maior pontuação para a menor, obtida a partir dos Critérios de Prioridade para o Atendimento e do Critério de Bonificação. Esses critérios levam em conta pais ou mães que trabalham, baixa renda, medida protetiva, risco nutricional, mãe adolescente, além do tempo de inscrição.

Com informações da Agência Brasília