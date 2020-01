Curso de Verão da Escola de Música de Brasília está com inscrições abertas

PUBLICIDADE 

Os interessados a participar do 41º Curso Internacional de Verão da Escola de Música de Brasília (Civebra) devem se inscrever a parti de hoje (21) até o dia 31 de janeiro, no site do Civebra/EMB. Para se inscrever, ao entrar no site, o candidato deve fazer o cadastro. Para isso, basta clicar em “entrar”, no canto direito superior da página, e preencher os dados.

Os cursos ofertados são obrigatórios para os estudantes do Centro de Educação Profissional – Escola de Música de Brasília (CEP-EMB), mas a comunidade também pode se inscrever. Nesse caso, é fundamental ler a ementa do curso para verificar os pré-requisitos.

As inscrições podem ser feitas até o preenchimento das vagas de cada oficina. Durante o Curso de Verão serão oferecidas aulas divididas em três turnos de funcionamento em duas semanas. O início será no dia 8 de fevereiro e segue até o dia 21. Também haverá uma extensa programação musical na Escola de Música de Brasília, que fica na Quadra 602, Projeção D, Parte A – Asa Sul.

São aproximadamente 47 oficinas que englobam aulas de orquestra, coral, banda, regência, instrumentos diversos, entre outras. As oficinas serão ministradas pelos professores da Escola de Música e por professores convidados de várias partes do Brasil e de outros países, como Cuba e Estados Unidos.

O Civebra começou na década de 70, e, em 2020, homenageia o compositor alemão Ludwig Van Beethoven, em alusão aos 250 anos do seu nascimento.

Com informações da Agência Brasília.