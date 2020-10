Cruzeiro mais seguro com 1.344 lâmpadas de LED

PUBLICIDADE

Mais uma região administrativa do Distrito Federal vai receber lâmpadas de LED. O Cruzeiro será contemplado com o projeto de eficientização de iluminação pública da Companhia Energética de Brasília (CEB) e receberá 1.344 novas lâmpadas para melhorar a visibilidade da região. O investimento no serviço é aproximadamente R$ 998 mil.

A troca da primeira lâmpada, que deu início à execução do projeto, foi feita na manhã desta quinta-feira (15), no estacionamento em frente à Feira Permanente do Cruzeiro. O trabalho foi acompanhado pelo presidente da CEB, Edison Garcia, e pelo deputado distrital Reginaldo Sardinha, que destinou verba de emenda parlamentar para a realização do projeto.

“Aqui, na Feira Permanente, as pessoas poderão circular com conforto e segurança para entrarem nos seus carros ou caminharem para a parada de ônibus”Edison Garcia, presidente da CEB

O deputado lembrou que a ação da CEB é a conclusão de um projeto maior na cidade. “A primeira etapa da eficientização da iluminação pública foi concluída ano passado, no Cruzeiro Velho. Agora, através da emenda parlamentar de nossa autoria, vamos concluir o Cruzeiro Novo, deixando a cidade totalmente iluminada e mais bonita”, disse.

Por sua vez, o presidente da CEB agradeceu ao deputado pelo investimento. “Os recursos provenientes de emenda parlamentar têm sido fundamentais para a execução de projetos como esse. O deputado Sardinha tem sido muito sensível e dedicado a essa pauta para o DF”, destacou Edison Garcia.

Ele também comentou a melhoria que as lâmpadas de LED levarão à população do Cruzeiro. “Nós temos um programa na CEB, o Luz Que Protege, que tem por princípio a iluminação pública de qualidade como uma ferramenta que proporciona segurança para a comunidade. Aqui, na Feira Permanente, as pessoas poderão circular com conforto e segurança para entrarem nos seus carros ou caminharem para a parada de ônibus”, explicou.

“A iluminação também possibilitará que os feirantes façam feiras noturnas e utilizem esse espaço para encontro de food trucks, por exemplo”, arrematou o presidente da CEB.

Moradora há 10 anos do Cruzeiro Velho e vice-presidente do Sindicato dos Feirantes da Feira Permanente do Cruzeiro, Ana Carla Guimarães acredita que a vida da comunidade vai melhorar. “No Cruzeiro Velho, a iluminação melhorou muito no ano passado, com a LED. Com esse projeto, a nova iluminação ao redor da feira vai trazer mais bem-estar tanto para os feirantes quanto para a clientela. Só temos a agradecer pelo apoio do deputado e da CEB”, enfatizou.

