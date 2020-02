Criminalidade diminui no DF

PUBLICIDADE 

Dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, levantados com base nas informações do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais, de Rastreabilidade de Armas e Munições, de Material Genético, de Digitais e de Drogas (Sinesp) apontam que, de modo geral, a criminalidade diminuiu no Distrito Federal entre janeiro e outubro de 2019, em comparação ao mesmo período do ano anterior.



No período analisado do ano passado, ocorreu na capital, 311 vítimas de homicídio doloso, ao passo que em 2018 foram 431 casos. Os números de lesões corporais seguidas de morte também diminuíram: foram quatro casos em 2019 contra seis vítimas registradas em 2018. Em relação ao crime de latrocínio — roubo seguido de morte —, a queda foi bastante expressiva: passou de 56 vítimas em 2018 para 22 casos entre janeiro e outubro do ano passado.



O levantamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública também traz informações sobre a incidência de casos de estupro. As ocorrências apresentaram queda: entre janeiro e outubro de 2018 foram registrados 659 casos, o que representa uma taxa de 22,15 ocorrências a cada 100 mil habitantes. No mesmo período em 2019 foram contabilizados 473 estupros no DF – 15,90 casos a cada 100 mil habitantes.



Os números de incidência criminal divulgados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública não especificam, no entanto, os crimes de feminicídio. Segundo informou a assessoria de comunicação da pasta ao Jornal de Brasília, a distinção não foi feita porque as informações foram extraídas de boletins de ocorrência e, “os B.O. não tipificam o crime”.

Feminicídio

A secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF), porém, contabilizou que o número de feminicídios no DF aumentou de 2018 para 2019 — foram 33 no ano passado contra 28 no ano anterior. O número vem crescendo desde 2017, quando 18 feminicídios foram registrados na capital.



Em 2018, Ceilândia, Brasília, Sobradinho 2, Santa Maria e Recanto das Emas concentraram 61% das ocorrências de feminicídio no DF. Já no ano passado, as regiões com maior incidência do crime foram Brasília, Taguatinga, Vicente Pires, Santa Maria e Planaltina, representando 52% do total registrado no Distrito Federal.



Vale ressaltar que em 2018, os feminicídios foram responsáveis por 60% das mortes de mulheres na capital, ao passo que no ano passado, mesmo com o aumento dos casos, o crime representou 55% das mortes do gênero feminino no DF. Isso acontece porque o número de homicídios de mulheres também aumentou: passou de 19 em 2018 para 27 em 2019.

Brasil

Assim como no DF, os índices nacionais também apresentaram queda. O número de homicídios no Brasil diminuiu 21,1%, de janeiro a outubro do ano passado em relação ao mesmo período de 2018. Com isso, segundo o ministério, mais de 8,7 mil vidas foram preservadas.



As informações indicam ainda diminuição nos crimes de roubo seguido de morte (23,1%), tentativa de homicídio (6,5%), lesão corporal seguida de morte (5,2%) e estupro (5,7%) no país. Foi registrada também redução de 38,5% nos crimes de roubo à instituição financeira, furto de veículos (12,2%), roubo de carga (22%) e roubo de veículo (26,6%).