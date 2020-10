Criança de 10 anos morre em incêndio em Planaltina

PUBLICIDADE

Willian Matos e Aline Rocha

Uma criança de 10 anos veio a óbito após um incêndio em uma casa localizada em Planaltina, na manhã desta segunda-feira (5). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e atendeu a ocorrência para controlar as chamas com seis viaturas e 25 militares.

A senhora Luzinete Costa Silva, 49 anos, informou que seu filho, um menino com 10 anos, ainda estava no interior da residência. Ela apresentava queimaduras nos membros inferiores, superiores e no tórax, sendo prontamente atendida e transportada pelo CBMDF ao Hospital Regional de Planaltina, consciente e orientada.

Mesmo diante da generalização do incêndio, do risco de desabamento e do excesso de material combustível, os militares adentraram a habitação e resgataram o menor L.H.P.C., 10 anos. Já do lado de fora do edifício a corporação pode constatar que a criança já havia falecido.

O combate foi dificultado pelo acúmulo de materiais no quintal e na casa. O fogo foi controlado por volta de 12h10, quando foi iniciado o rescaldo e o resfriamento da área. Na fase de rescaldo foram encontrados dois botijões de gás de cozinha, que também se incendiaram.

O 34º Grupamento de Bombeiro Militar – Lago Norte também deu apoio a ocorrência, que foi comandada pelo Oficial de Área Leste. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), além da perícia de incêndio do CBMDF, foram acionadas e a causa das chamas ainda não foi identificada.