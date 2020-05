Covid-19: Pesquisadores do IFB capacitam profissionais para manutenção de ventiladores

PUBLICIDADE 

Com o cenário de pandemia que está movimentando o cenário na saúde pública do país, a atuação de técnicos para manutenção de ventiladores mecânicos se faz cada vez necessário. Pensando nisso, pesquisadores do Instituto Federal de Brasília (IFB) estão envolvidos em um projeto de capacitação de profissionais da manutenção de equipamentos biomédicos. Entre as dificuldades diárias para a disseminação dessas ferramentas educacionais estão o acesso limitado e o fato de que os simuladores para ensino são em sua maioria importados.

O projeto, em parceria com o Senai e a Universidade de Brasília (UnB), já está em andamento com a capacitação de 12 técnicos com vínculos aos hospitais de Brasília. A manutenção está sendo feita em 61 ventiladores mecânicos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal.

A proposta pretende desenvolver tecnologia para monitoramento da profilaxia da COVID-19 e a capacitação célere de profissionais da manutenção de equipamentos biomédicos, por meio de kits didáticos específicos para possibilitar a manutenção dos respiradores mecânicos e equipamentos biomédicos.

A professora Thatiane Lima Sampaio, coordenadora do Curso Técnico em Equipamentos Biomédicos do IFB/Campus Ceilândia, explica que serão necessários componentes para montagem de torneira de acionamento automático para lavagem de mãos com monitoramento e contabilização de uso por pessoa e construção de kit didático de baixo custo para realizar treinamentos na manutenção de equipamentos biomédicos e ventiladores mecânicos. Inicialmente, serão capacitados cerca de 30 profissionais técnicos e disponibilizadas duas torneiras automáticas para unidades de saúde para mitigação dos impactos da emergência do COVID-19.

A pesquisa surge para atender uma forte necessidade de ampliação de toda a estrutura que envolve manutenção e operação da rede hospitalar em caráter regional e nacional. O grupo de pesquisadores é composto pelos professores Thatiane Lima Sampaio, Elio Armando Nunes de Lima, Rhaíra Helena Caetano e Souza, Paulo Percio Mota Magro, Cristiano de Castro Burgos, Lucas Vasconcelos de Morais e técnico Mardoqueu Nunes dos Santos Moraes do IFB. Os colaboradores externos do Senai são Marco Antonio Areias Secco, Valéria Luciene de Oliveira Silva, Eliseia Candida da Silva Tavares. O colaborador da UnB é o Prof. Edson Mintsu Hung.

Cenário

O estado de Emergência em Saúde Pública causado pela pandemia da COVID-19 provoca forte pressão sobre o sistema de saúde brasileiro, ressalta a urgente necessidade de equipamentos médicos em pleno funcionamento e de profissionais capacitados para a manutenção e operação dos aparelhos hospitalares. Segundo os dados do Ministério da Saúde, o Brasil conta hoje com cerca de 65 mil respiradores, dos quais pouco mais de 4 mil não estão aptos para uso por falta de manutenção.

A formação de profissionais capacitados para manutenção de equipamentos biomédicos é muito incipiente em todo Brasil, e o curso Técnico em Manutenção de Equipamentos Biomédicos (modalidade subsequente ao ensino médio) oferecido pelo Instituto Federal de Brasília- IFB/Campus Ceilândia é o único curso especializado na área em todo o Centro-Oeste.