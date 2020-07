Covid-19: Oficiais dos bombeiros são infectados após churrasco comemorativo

PUBLICIDADE

Após um churrasco de comemoração do 1° Esquadrão de Aviação Operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), 21 militares foram infectados por coronavírus. De acordo com informações da corporação, 10 se recuperaram e dois tenentes precisaram ser internados.

O evento, que comemorava o termino de um treinamento do esquadrão, deve ser investigado após um processo ser aberto no Sistema Eletrônico de Informações (SEI). No documento, se pede a apuração da possível prática de transgressão disciplinar na realização de churrasco.

De acordo com informações do documento, o churrasco ocorreu em 25 de junho, na casa do pai de um capitão lotado no Grupamento de Aviação Operacional (Gavop). A reunião foi para comemorar o fim do treinamento e a adaptação de voo operacional da aeronave EC 130 B4, de resgate, que começou no dia 22 de junho.

Quatro dias após o evento, o organizador da festa e um major entraram de atestado por sete dias devido à suspeita de contrair o novo coronavírus. Em 6 de julho, já eram 10 pessoas infectadas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE