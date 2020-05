Covid-19: número de recuperados no sistema prisional e maior que contaminados

PUBLICIDADE 

Segundo levantamento realizado pela Subsecretaria do Sistema Penitenciário (Sesipe), nesta terça-feira (26), vinculada à Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF), aponta que a quantidade de recuperados da Covid-19 no sistema prisional do DF superou a dos que estão ativos para a doença.

Entre internos e policiais penais, 552 estão recuperados e 299 estão com o coronavírus. Deste total, 144 recuperados e 82 doentes são policiais penais.

Desde que os primeiros casos de contaminação pelo coronavírus foram detectados no DF, a SSP/DF, alinhada com a Secretaria de Saúde (SES), a Vara de Execuções Penais (VEP/TJDFT) e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) adotou uma série de medidas para resguardar os agentes e sentenciados.

“Nosso primeiro desafio, ainda no início da pandemia, foi estabelecer ações rápidas para controlar a doença. Para ter um cenário claro da pandemia nos presídios, realizamos mais de 4,5 mil testes entre internos e policiais. Isso nos permitiu antecipar medidas preventivas, proteger os policiais e controlar a velocidade da transmissão”, destaca o secretário de Segurança Pública, delegado Anderson Torres.

Mais de 30 medidas de prevenção e controle já foram empregadas no sistema prisional do DF. Entre elas, o reforço na limpeza, desinfecção das unidades, aquisição de equipamentos de proteção individual, isolamento, quarentena e testagem de suspeitos, além de suspensão das visitas.

“Isso explica, em parte, a queda na curva de contaminados. No dia 11 de maio, chegamos a 467 doentes. De lá pra cá os casos só caíram. A tendência é que o número de recuperados aumente e o de contaminados caia”, avalia Torres.

