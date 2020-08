Covid-19: DF não registra novos casos e óbitos até 12h

PUBLICIDADE

Guilherme Gomes

redacao@grupojbr.com

No fim da manhã deste sábado (29), o Distrito Federal (DF) chegou a 158.180 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia. Segundo dados disponibilizados pelo Portal Covid-19 do Governo do Distrito Federal (GDF), nenhum novo caso foi registrado nas últimas 18 horas.

As localidades com mais casos são Ceilândia e Plano Piloto, com 18.799 e 12.703 casos, respectivamente. Dentre o total de casos, 141.412 estão recuperados, o equivalente a 89,3%.

O número de óbitos também aumentou totalizando 2.440 óbitos. Deste total, 2.235 são moradores do DF e 205 moradores de outras unidades da Federação que faziam tratamento na capital.