Covid-19: DF bate recorde de registro de óbitos em 24 horas pelo segundo dia

O Distrito Federal (DF) alcançou, nesta quarta-feira (12), a marca de 129 mil casos do novo coronavírus. Desde o início da pandemia de covid-19 no DF, 129.184 pacientes foram diagnosticados, este total inclui o número de pacientes recuperados e óbitos. Desde o boletim divulgado às 18h de ontem (11), 1.700 novos diagnósticos foram registrados.

O número de vítimas fatais também aumentou, chegando a 1.870. No mesmo período de 24 horas foram registrados 55 óbitos. As vítimas registradas nesta segunda eram moradoras de Arniqueira, Ceilândia, Cruzeiro, Gama, Guará, Núcleo Bandeirante, Paranoá, Planaltina, Plano Piloto, Recanto das Emas, Riacho Fundo, Riacho Fundo II, Samambaia, Santa Maria, Sobradinho, Sol Nascente, Taguatinga, Vicente Pires e do estado de Goiás. Do total de óbitos, 104 são de residência de outros estados e 1.706 de residência do DF.

Entretanto, das 55 vítimas registradas nesta quarta-feira, quatro faleceram na data de hoje. Veja as datas dos óbitos incluídos na síntese de hoje:

20/7 – 1

24/7 – 1

27/7 – 1

29/7 – 2

1/8 – 1

3/8 – 3

4/8 – 5

5/8 – 4

6/8 – 4

7/8 – 8

8/8 – 1

9/8 – 2

10/8 – 5

11/8 – 13

12/8 – 4

As cidades com mais casos confirmados são Ceilândia, Plano Piloto e Taguatinga, com 16.054, 10.473 e 9.655 casos, respectivamente. Entretanto, dos 129 mil contaminados, 110.632 estão recuperados, o equivalente a 85,6%. Nas últimas 24 horas, 2.038 foram registrados.

Com relação ao local de residência dos casos, 113.913 (88,2%) residem no DF e 10.888 (8,4%) residem em outras Unidades Federadas (UF), sendo que os municípios do entorno respondem pela maior proporção dos casos de outras UF.