Coronavírus: quatro crianças estão isoladas por suspeita do vírus no DF

Segundo a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, quatro crianças estão isoladas no Hospital Regional da Asa Norte (Hran) com suspeita de coronavírus.

Durante coletiva de imprensa virtual na tarde desta quarta-feira (18), o infectologista da pasta, Eduardo Hage, disse que os casos ainda estão em investigação e aguardam o resultado do teste.

Nomes e idades dos pacientes não podem ser divulgados, mas acrescentou que, hoje, já são 34 casos confirmados de coronavírus, sendo cinco de transmissão local.