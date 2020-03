Coronavírus: Hospital de Base passa por faxina

PUBLICIDADE 

Por volta das 20h desta terça-feira (24), o Hospital de Base de Brasília (HBB) recebeu uma limpeza na área externa da unidade de saúde. De acordo com alguns funcionários do local, o procedimento realizado com um caminhão pipa e acompanhado de uma viatura do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) é novidade.

Até o momento, não há confirmação de que a limpeza foi feita em decorrência de possíveis casos da covid-19 no local. O HBB é uma das unidades de saúde referenciadas pela Secretaria de Saúde do DF para o acolhimento de pacientes infectados pelo novo coronavírus, juntamente com o Hospital Regional da Asa Norte (HRAN).

Os que realizavam a limpeza na portaria do Pronto Socorro do hospital estavam trajados de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), sendo estes máscara, camiseta e calça impermeáveis, botas e luvas. A equipe foi acionada pelo Governo do Distrito Federal (GDF).

O pouco movimento no local chama a atenção, uma vez que a unidade costuma ser procurada para o tratamento de incidentes e outras enfermidades de natureza diversa. “O pessoal está com medo de vir aqui”, relatou um dos funcionários.

Até o momento, 177 casos confirmados de coronavírus foram contabilizados na capital federal e há o registro de um paciente recuperado. Há oito internados, sendo um deles a primeira diagnosticada no DF, ainda em estado grave. Outras 3.660 estão em observação por parede ter quadro suspeito; 2.423 foram descartados. Ninguém veio a óbito.