Coronavírus: GDF decreta fechamento por 15 dias de agências bancárias

O Governo do Distrito Federal (GDF) proibiu atendimento ao público em todas as agências bancárias de Brasília. O ato saiu em edição extra do Diário Oficial na noite desta quarta-feira (18). A proibição vale tanto para unidades públicas como para privadas.

A medida contra a disseminação do coronavírus no Distrito Federal é mais uma das que vem sendo colocadas pelo GDF no período de pandemia mundial.

Como exceção ao decreto, estão os atendimentos referentes aos programas bancários destinados a aliviar as consequências econômicas do novo coronavírus, bem como pessoas com doenças graves.

Os caixas eletrônicos permanecerão em funcionamento e com reabastecimento normal.

O GDF já havia decretado outras medidas, como o fechamento de shoppings, a suspensão das aulas em estabelecimentos públicos e privados, o cancelamento de eventos e o fechamento de parques.