Coronavírus: CBMDF e PRF fazem blitz preventiva nas entradas do DF

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizam, a partir da manhã desta quarta-feira (18), blitze preventivas nas duas rodovias que fão acesso ao Distrito Federal, a BR-040 e a BR-060. Os militares abordam todos os ônibus interestaduais e medem a temperatura de todos os passageiros, buscando possíveis casos de infecção pelo coronavírus.

A ação não tem data para terminar. “É por tempo indeterminado. Até que possamos manter o equilíbrio da contaminação”, explica a tenente-coronel Daniela Ferreira, comandante do Centro de Comunicação Social dos Bombeiros.

Segundo a tenente, a corporação já realizou fluxo de atuação baseado nas informações de circulação da Agência Nacional de Transporte Terrestres (ANTT). “Nossa atuação vai se concentrar no horário das 8h às 18h, quando circulam mais de três quartos do total de ônibus interestaduais”, precisou.

Em cada ponto de blitze, o Corpo de Bombeiros pôs duas viaturas e uma ambulância, caso haja necessidade de verificação mais apurada.

Eles estão usando câmeras térmicas no interior dos veículos e quando verificado algum passageiro com alteração de temperatura, os militares levam-no para uma investigação mais apurada já no interior da ambulância.

O motorista de ônibus Romiro Cavalcanti aprovou a medida. “É Segurança pra todo mundo”. Transitando sempre na rota Rio Preto (GO)-Brasília, ele está atento às medidas preventivas. “Estamos usando álcool gel sempre e o veículo passa por limpeza assim que chega na garagem”, disse.

Com informações da Agência Brasília