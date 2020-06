Coren denuncia irregularidades

Após denúncias de irregularidades, uma equipe de fiscalização do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal (Coren-DF) realizou uma inspeção nas unidades do Instituto Hospital de Base de Brasília (Ihbb). A equipe de fiscalização constatou que falta testagem entre os profissionais do instituto, além de não haver controle apropriado no fluxo de pacientes com e sem suspeita no Pronto-Socorro.

A negligência com o protocolo de testagens para o covid-19 entre os profissionais do instituto é considerado o ponto mais problemático pelo conselho. “Mesmo a gente já tendo uma decisão judicial e já tendo uma lei distrital aprovada na Câmara falando que profissionais de saúde devem ser testados a cada 15 dias, eles só estavam testando quem apresentava sintomas. O problema é que muitos, mesmo sem apresentar sintomas, estão contaminados”, alerta do presidente do Coren-DF, Marcos Wesley.

O Conselho também notou que não havia separação entre pacientes contaminados e não-contaminados, mesmo havendo a designação de áreas específicas para cada um deles. “Embora houvesse essa divisão, segundo os funcionários e alguns prontuários que eles nos apresentaram, de vez em quando pacientes contaminados são colocados com os não-contaminados”, explica Wesley. Na unidade de traumas da UTI do Base também não havia divisão.

A inspeção também notou a falta de recursos humanos no instituto, com a Gerência de Enfermagem relatando que mais de 40 profissionais se encontram afastados por confirmação ou suspeita de contágio. Mesmo diante do déficit de profissionais, a instituição não fez um plano de contingência.

Resposta

O relatório foi enviado ao Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF), órgão responsável pelo hospital. O Iges-DF afirma adotar as medidas estabelecidas pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde em seus protocolos de atendimento a pacientes suspeitos ou confirmados com covid-19.

O Iges-DF também afirma que a ala sul do Pronto-Socorro foi preparada para receber exclusivamente pacientes acometidos pela covid-19, enquanto os demais pacientes são encaminhados para a ala norte. Por fim, afirmam que todos os colaboradores estão sendo testados, e, em caso de confirmação do contágio, são afastados.