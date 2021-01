Contratadas empresas que irão reformar 5 quadras da W3 Sul

PUBLICIDADE

As empresas Sigma Incorporações e Construções Ltda. e EB Infra Construções Ltda. serão as responsáveis por restaurar as quadras 502 a 506 Sul. A contratação por parte do GDF foi oficializada nesta quinta-feira (28).

A Sigma fica com o chamado lote 1 (502 e 503 Sul); a EB Infra, com o lote 2 (504 a 506 Sul). Também serão reformadas as quadras 507 e 508, mas ainda é preciso emitir ordem de serviço para as obras.

Em todas as quadras serão executados os seguintes serviços: melhoria do sistema viário e no fluxo de pedestres, com acessibilidade; reforma dos estacionamentos; nivelamento das calçadas com piso tátil e rampas; arborização; paisagismo; reforma dos becos entre os blocos; pintura; sinalização horizontal; e troca da iluminação.

Os recursos para a execução das obras vêm dos cofres da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap). No total serão investidos R$14,3 milhões na recuperação de toda W3 Sul.

“No início do mês anunciamos o início das obras nas quadras 515 e 516 sul. Na semana passada, contratamos a empresa que vai executar os serviços da 507 e 508 sul. Agora, anunciamos mais essas cinco quadras. Nossa expectativa é de que todas essas quadras estejam com as obras iniciadas na segunda quinzena de fevereiro”, explica Luciano Carvalho, Secretário de Obras.

“A Terracap é uma empresa que investe no desenvolvimento no Distrito Federal. Os recursos que arrecadamos com a venda de terrenos se transformam em obras e realizações que melhoram a vida das pessoas”, afirma o presidente da estatal, Izidio Santos.

Com informações da Agência Brasília