Conselheiros Regionais da Cultura tomam posse nas CRCs

“Hoje é um dia muito especial para quem faz cultura.” Assim começou a reunião virtual em que, na noite dessa terça-feira (17), o secretário de Cultura e Economia Criativa, Bartolomeu Rodrigues empossou os novos membros dos Conselhos Regionais de Cultura (CRCs), eleitos para o triênio 2021/2024.

O processo de eleição, promovido pelo Conselho de Cultura do Distrito Federal e amparado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec), contemplou 20 Regiões Administrativas do DF com 260 conselheiros, entre titulares e suplentes.

“A cultura está no sangue. Foi por isso que a gente trabalhou tanto, para que os CRCs desempenhem um papel fundamental na aplicação de políticas públicas culturais. Brasília mudou e a gente quer as ações culturais em sintonia com as Regiões Administrativas e com os Conselhos. Vamos arregaçar as mangas e colocar toda a nossa coragem como ponto de partida. A recompensa do trabalho é a alegria de realizar”, disse o titular da Cultura, ao empossar virtualmente o novo colegiado.

Em razão da pandemia de Covid-19, que neste período impõe a todos o isolamento e distanciamento social, recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), a solenidade foi transmitida em plataforma on-line.

Mobilização

Wellington Abreu, presidente do CCDF, destacou a força da mobilização de cada RA para que o processo democrático ocorresse de modo proveitoso, ainda que virtualmente. “Vamos ouvir a ponta, a comunidade cultural das RAs. Desejo todo o sucesso, alegria e vigilância para que nenhum aventureiro queira encostar em nossa lei maior, a Lei Orgânica de Cultura (LOC)”, celebrou.

A chefe da Assessoria de Articulação de Políticas Culturais da Secec e conselheira de cultura, Sol Montes, deixou uma reflexão ao novo colegiado. “Torço para que os conselhos sejam espaços diversos, mas sobretudo de respeito, que esse respeito não seja seletivo para com as mulheres pretas, que elas sejam respeitadas como qualquer indivíduo de cor, raça ou orientação sexual”, manifestou.

A conselheira de cultura Fernanda Morgani, representante da sociedade civil, deixou sua mensagem aos recém-empossados que “farão parte da modernização, humanização e desburocratização da gestão pública para o fortalecimento da identidade cultural do DF”. Ela explicou aos novos membros dos CRCs que caberia a eles propor melhorias em suas comunidades e cobrar dos representantes para que as novas políticas públicas sejam efetivadas. “Reivindicamos diariamente transparência em cada ato público e cobramos os nossos gestores por isso”, completou.

Arte em toda parte

A cerimônia incluiu atrações musicais, como Dhi Ribeiro e a conselheira eleita Nanci Araújo. A nova voz do CRC de Ceilândia escolheu Almir Sater para expressar a emoção em representar a cultura da sua região. “Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe… Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz, de ser feliz”, interpretou.

Varjão

A Administração Regional do Varjão foi uma das que participaram da cerimônia. Ao todo, tomaram posse nove conselheiros que irão trabalhar na promoção da diversidade cultural no local. O administrador regional, Lúcio Rogério, ressaltou estar feliz pela democratização da cultura na região. “Vocês, conselheiros, estão de parabéns! Há quanto tempo o Varjão não tinha ninguém que representasse a cultura? Há muitos anos. Essa posse representa uma conquista da população. Coloco à disposição de vocês a Casa de Cultura do Varjão para terem um espaço e se reunirem. E, dali, saírem excelentes ideias”, afirmou.

Saiba mais sobre o Conselho de Cultura do Distrito Federal.

