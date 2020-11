Confusão em Águas Claras: motorista bêbado tenta atropelar pessoas em lanchonete

PUBLICIDADE

Um homem de 21 anos, embriagado, tentou atropelar pessoas que estavam em uma lanchonete na quadra 30 de Águas Claras na madrugada desta quinta-feira (19), por volta de 1h50. Ele teria se envolvido em uma briga no estabelecimento. A Polícia Militar (PMDF) o prendeu após perseguição.

A PMDF fiscalizava o trânsito no momento da ocorrência. Militares ouviram gritos de populares e o som de um tiro vindo da lanchonete. Viaturas se deslocaram e viram o motorista de um VW Golf de cor branca jogando o carro para cima dos clientes. O suspeito quebrou a vidraça do estabelecimento.

Quando os militares se aproximaram, o suspeito fugiu no carro, pulando quebra-molas e dirigindo na contramão na avenida Castanheiras. Os PMs só conseguiram se aproximar quando o motorista se aproximou de um condomínio e diminuiu a velocidade para abrir o portão com um controle remoto.

Neste momento, os policiais tiveram de deixar as viaturas e correr atrás do suspeito. Ele foi abordado e algemado. A mãe, a irmã e demais familiares desceram para ver o que estava acontecendo. Bastante agressivo, o motorista só foi totalmente contido com a ajuda dos parentes.

O suspeito fez o teste do bafômetro, que apontou que ele havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir. O estabelecimento fez contato com a PMDF e confirmou que o motorista havia se envolvido em uma briga. Ele foi levado à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul), preso em flagrante e autuado pelos crimes de embriaguez, dano, direção perigosa e desobediência.