Confira o horário de funcionamento do ParkShopping no Carnaval

Guilherme Gomes

redacao@grupojbr.com

O ParkShopping preparou uma programação especial para o carnaval deste ano. As lojas e praças de lazer e alimentação permanecerão abertas durante todos os dias. Somente na terça-feira (25), feriado oficial, apenas alimentação e lazer funcionam.

Para oferecer atrações aos clientes, o ParkShopping investiu em opções para agradar a todos durante os 04 dias de folia. O Esquenta PKS é a melhor alternativa para quem é fã de carnaval. De 17 a 24 de fevereiro, o shopping trará um conjunto de oficinas gratuitas para confecção de fantasias, tutorias de maquiagem e aula de dança e percussão.

Se você é do tipo de pessoa que não gosta muito de festa e prefere um passeio mais calmo com as crianças, a partir do dia 20 de fevereiro, o shopping receberá o CidadeColorir Turma da Mônica, um espaço cenográfico de 140 m² instalado na Praça Central do PKS que reproduz o bairro onde a turminha mais famosa do Brasil vive suas aventuras. Crianças até 12 anos de idade poderão se divertir com a atividade.

Vale lembrar que o PKS conta com os restaurantes mais queridos de Brasília como Outback, Madero, Abbraccio, Marietta, Grande Muralha e o recém-inaugurado Coco Bambu, além da Praça de Alimentação. Com 11 salas do Kinoplex, o cinema tem novidades em cartaz. O ParkBowling e a HotZone completam as opções de diversão em família.

Para ficar por dentro dos horários de carnaval deste ano, acesse o site do shopping pelo endereço: www.parkshopping.com.br.

CARNAVAL NO PARKSHOPPING

Horário Especial:

22/02 – Sábado: Lojas, alimentação e lazer das 10h às 22h

23/02 – Domingo: Lojas das 14h às 20h / Alimentação e lazer das 12h às 22h

24/02 – Segunda-feira: Lojas, alimentação e lazer das 10h às 22h

25/02 – Terça-feira: Lojas fechadas / Alimentação e lazer das 12h às 22h

26/02 – Quarta-feira: Lojas, alimentação e lazer das 12h às 22h