Compra de bike aumenta em 50% no país

PUBLICIDADE

Atento a registros de acidente envolvendo e vitimando ciclistas, o Governo do Distrito Federal (GDF), por meio do Departamento de Trânsito (Detran-DF), prepara uma campanha de educação no trânsito para estimular a valorização e o cuidado com os condutores das bikes. Com isso, o órgão quer também estimular o uso do transporte não poluente em Brasília.

Levantamento da Associação Brasileira do Setor de Bicicletas Aliança Bikes registrou um aumento médio de 50% das vendas no país, entre maio e junho deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. Em julho, o crescimento foi ainda mais surpreendente: 118%.

Há oito anos à frente da Família Maximus do Pedal, o gerente de suporte em TI Max Djamys, de 45 anos, lidera um dos 150 grupos organizados de ciclistas que circulam pelo Distrito Federal. Ao reconhecer a evolução da malha cicloviária do DF, ele ressalta a importância de constantes investimentos, tanto em infraestrutura quanto em educação, já que o número de usuários de bicicletas vem crescendo significativamente.

Lei mais:

Um dos pontos cruciais para o bom proveito do modal é a falta de compreensão dos condutores de veículos motorizados, que se irritam com os grandes grupos que reunia – antes da pandemia – centenas de ciclistas em passeios noturnos. “Uma grande parte apoia, mas há quem se irrite, xingue, jogue coisas ou buzine em protesto por acreditar que estamos atrapalhando o trânsito dos carros e motos”, relata Max.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE