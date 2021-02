Comissão da Vacinação vai ao STF para garantir compra direta da vacina contra a Covid-19

PUBLICIDADE

A Comissão Especial da Vacinação da Câmara Legislativa do Distrito Federal decidiu, durante uma reunião realizada nesta quinta-feira (04), que vai se reunir com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, para tratar sobre o direito de cada unidade da Federação de poder realizar a compra direta da vacina contra a Covid-19.

Nesta tarde, a Comissão Especial aprovou um requerimento a reséito de informações que devem ser explicadas pela Secretaria de Saúde sobre deliberações colegiadas, estudos e demais documentos ou conteúdos utilizados para embasar alterações nas definições dos grupos prioritários de vacinação contra Covid-19.

Além disso, na próxima semana, a comissão realizará visitas a pontos de vacinação, começando pela região administrativa de Sobradinho.

O presidente da Comissão, deputado Fábio Felix (Psol), avaliou que as filas formadas nos dois primeiros dias de vacinação da população com mais de 80 anos foram agravadas pelo baixo número de postos disponibilizados à população. A Comissão pretende se reunir na próxima semana com o secretário de Saúde, Osnei Okumoto, para tratar dos próximos passos no processo de vacinação.

Segundo Felix, está prevista para os próximos dias a chegada de 60 mil doses da Coronavac, o que possibilitaria a vacinação de um novo grupo prioritário, os idosos acima de 75 anos. “Caso tivéssemos as vacinas, em 20 dias seria possível vacinar toda a população acima de 60 anos”, assinalou o deputado.

Relatório preliminar

O deputado Delmasso (Republicanos) informou que já está finalizando o primeiro relatório preliminar, que analisará o plano operacional de vacinação. Em seguida, o documento estará à disposição para análise e votação na Comissão. Ele adiantou ainda que já iniciou a elaboração do segundo relatório preliminar, que tratará da operacionalização da vacinação e do abastecimento do imunizante.

Já o deputado João Cardoso (Avante) reforçou que na região norte do DF, de onde é oriundo, a vacinação tem transcorrido bem, com apoio da administração regional de Sobradinho. Segundo ele, a expectativa é pela chegada de um número maior de vacinas para dar maior celeridade ao processo.

As informações são da CLDF