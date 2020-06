Combate à dengue: força-tarefa visitou 320 residências de Samambaia

O Governo do Distrito Federal (GDF) vem trabalhando para combater a proliferação do mosquito da dengue no DF. Samambaia, por exemplo, apresentou, entre dezembro de 2019 e maio de 2020, 2.257 casos de dengue, segundo o Boletim Epidemiológico da Secretaria de Saúde.

Para trabalhar neste combate, nesta terça-feira (9) o Núcleo de Vigilância Ambiental de Samambaia, juntamente com 25 militares do Comando do Exército fizeram a inspeção de 324 residências na QR 120.

Essa ação foi firmada para orientar os moradores de como tomar os devidos cuidados com os locais que podem servir de foco para o mosquito Aedes aegypti. É o que conta Gisele Melo, chefe do Núcleo de Vigilância Ambiental de Samambaia. “Os nossos agentes, mais os militares, adentraram nos quintais das casas para realizar a vistoria no combate à dengue. Essa parceria foi pactuada para amenizar os efeitos que o mosquito pode causar na vida das pessoas”.

Assim, todos podem contribuir com essa causa, é o que pede o administrador da região, Gustavo Aires. “Todas as equipes de saúde têm trabalhado dia a dia para termos menos casos de dengue, seguindo todas as solicitações do governador Ibaneis Rocha. Mas pedimos sempre a ajuda da população para limpar constantemente os seus quintais e não deixar aglomerar objetos que podem acumular água parada”, conta Aires.

Outras ações

Nesta semana, o Núcleo de Vigilância Ambiental já programou outras atividades. Na quarta-feira (10), com a participação do Corpo de Bombeiros, será a vez dos moradores das quadras 400, que vão receber a supervisão e orientação contra à dengue.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Agência Brasília