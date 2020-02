Com poucas ocorrências, Metrô-DF garante transporte tranquilo

PUBLICIDADE 

A tranquilidade do Carnaval brasiliense também se reflete no transporte público. A Companhia do Metropolitano do DF (Metrô-DF) registrou poucas ocorrências de dano ao transporte nos três primeiros dias de folia. Nenhuma delas foi grave. Nos casos em que houve vandalismo, os autores foram identificados e levados para a delegacia de polícia.

No domingo (23), apenas um trem teve o vidro quebrado e dois extintores foram deflagrados na plataforma. Nos dois casos os infratores foram pegos e levados à delegacia. Na Estação Taguatinga Sul, doze extintores tiveram o lacre danificado e a moldura da luminária do elevador da plataforma danificado.

No sábado (22), a companhia registrou o vidro de um trem quebrado em razão de um lançamento de pedra. Os responsáveis foram presos pela Polícia Militar. Um carro foi pichado e dois extintores tiveram a alça danificadas. Na sexta-feira (21), dois carros foram pichados, um vidro de trem foi quebrado por lançamento de pedra e houve dano à capa de proteção do “botão soco”. Também, houve um cartão apreendido por uso indevido.

